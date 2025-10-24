نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيب جوارديولا يسخر من الصحافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سخر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، من الصحافة الإنجليزية خلال المؤتمر قبل مواجهة أستون فيلا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

تصريحات نارية من بيب جوارديولا

: بيب غوارديولا

" بعد أول جولتين أو ثلاث قلتم بأننا خارج سباق لقب البريميرليغ، وليفربول قد حسم الأمر بالفعل. ويبدو الآن بأنكم ستقولون ليفربول خارج سباق الدوري، لكن أؤكد لكم بأنهم سيعودون

بيب جوارديولا عن سباق اللقب:

"من الواضح أن اللاعبين السابقين المحللين يعرفون ما سيحدث بعد خمس مباريات. أرسنال وليفربول وفريق آخر سيكونون هناك.

