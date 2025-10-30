نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف نصار لـ ستاد المحور: لا مكافآت خاصة للاعبي البنك الأهلي حال تحقيقة نتيجة إيجابية أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن مباراة نادي الزمالك المقبلة في بطولة دوري نايل، والتي تقام مساء الغد الخميس.

وقال اللواء أشرف نصار في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، إن إدارة النادي لن ترصد مكافآت خاصة للاعبين حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في الدوري.

وأكد، حال تحقيق نتيجة إيجابية سيتم تطبيق اللائحة الخاصة بالنتائج الإيجابية دون صرف مكافآت خاصة للاعبين.