نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذكرى انتصارات أكتوبر.. ملحمة شعب وجيش بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالكوثر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفّذ قصر ثقافة الكوثر باقة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برامج وزارة الثقافة، تحت رعاية أ.د أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي إطار مبادرة «جيل واعٍ.. وطن أقوى»، أُقيمت ندوة بعنوان «ذكرى انتصارات أكتوبر.. ملحمة شعب وجيش» بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالكوثر، في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، احتفاءً بذكرى أعظم انتصار في تاريخ الأمة المصرية.

و شارك في الندوة الدكتور أحمد عبد الحكم أحمد الأستاذ بكلية التربية بجامعة سوهاج، والدكتور عمر صاحب الأمير الشريف مدير تنسيق الثانوية العامة بإدارة ساقلته التعليمية بسوهاج، إلى جانب حضور شربات الصوينع رئيس حي الكوثر، وعدد من القيادات الثقافية والتعليمية وأساتذة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وجمع غفير من الطلاب والطالبات الذين تفاعلوا مع الندوة بحماس وطني كبير.

و افتُتحت الفعالية بكلمة لسهام رشاد مدير قصر ثقافة الكوثر، رحّبت فيها بالحضور وقدمت التهنئة بمناسبة الذكرى المجيدة، مؤكدة أن نصر أكتوبر كان انتصارًا لإرادة المصريين وصلابتهم، قائلة: “لقد كان السادس من أكتوبر يومًا استثنائيًا في تاريخ الإنسانية، لأنه لم يكن مجرد معركة بين جيشين، بل شهادة على أن إرادة الشعب المصري قادرة على تحطيم المستحيل متى اتحدت كلمته وتماسكت صفوفه.

وأضافت أن وزارة الثقافة، من خلال مبادراتها وعلى رأسها مبادرة جيل واعٍ.. وطن أقوى، تسعى إلى غرس الوعي الوطني في نفوس الشباب وربط الأجيال الجديدة بقيم النصر والانتماء.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد عبد الحكم أن نصر أكتوبر لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تخطيط علمي دقيق وتلاحم شعبي فريد، موضحًا أن أكتوبر لم يكن معركة عسكرية فقط، بل درسًا في الصبر والإيمان والعمل الجماعي، شارك فيه كل بيت مصري، فكان النتيجة نصرًا خالدًا يضيء تاريخنا الحديث.

وشدّد على أهمية استلهام روح أكتوبر في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن الشباب المصري هو الامتداد الطبيعي لجيل النصر، وأن بناء الوطن اليوم يتطلب نفس روح التضحية والإصرار.

كما تحدث الدكتور عمر صاحب الأمير الشريف عن أهمية الاحتفال بذكرى أكتوبر في أوساط الشباب والطلاب، لتعزيز مفهوم الانتماء والوعي الوطني، وقال: “تحتاج الأجيال الجديدة أن تسمع وتفهم معنى أن يقاتل جيل كامل من أجل أن نحيا نحن اليوم في وطن آمن. حب الوطن لا يكون بالكلمات، بل بالفعل والعطاء والعمل.

”وأكد أن مثل هذه المبادرات الثقافية تمثل جسرًا يربط الماضي بالحاضر، وتجعل التاريخ الحي جزءًا من وعي الشباب وتطلعاتهم.

وشهدت الندوة حضور الأستاذ محمد عبد المحسن مدير العلاقات العامة بحي الكوثر، وعدد من قيادات الحي والمعهد، إلى جانب أحد رموز القوات المسلحة بمحافظة سوهاج، الذي شارك الحضور ذكريات من الميدان، ألهبت مشاعر الطلاب وسط تصفيق حار وهتافات “تحيا مصر”.

تأتي الفعاليات بالمجان لرواد المواقع الثقافية ضمن خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبد الناصر مدير عام الإقليم، ومن خلال فرع ثقافة سوهاج برئاسة الأستاذ أحمد فتحي مدير عام الفرع.

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أن نصر أكتوبر سيظل رمزًا خالدًا للإرادة والعزة الوطنية، ودرسًا للأجيال في أن الأوطان تُبنى بالتكاتف والعمل والإيمان بالقدرة على التغيير.

وعبّر الطلاب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في الاحتفالية التي منحتهم طاقة إيجابية ودافعًا قويًا نحو الإبداع والعمل من أجل الوطن، مؤكدين أنهم أبناء “جيل واعٍ” يسعى لوطن “أقوى” يليق بتاريخ مصر وحضارتها.