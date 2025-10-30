نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع حامد حمدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن حقيقة تعاقد الفارس الأبيض مع حامد حمدان لاعب فريق بتروجت الحالي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي الساعات الأخيرة انتشرت بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية تفيد بأن نادي الزمالك نجح في التعاقد مع حامد حمدان لاعب بتروجت.

وأكد مصدر لموقع دوت الخليج الرياضي من داخل نادي الزمالك أن الفارس الأبيض لم يتعاقد مع اللاعب حامد حمدان حتى الآن.

وأوضح: "أن ملف صفقة اللاعب حامد حمدان أصبح متروكًا لجون إدوارد المدير الرياضي للزمالك".

وشهدت مباراة بتروجت أمام الأهلي اليوم تألقًا لافتًا من حامد حمدان، حيث قدم أداءً قويًا وأظهر إمكانيات فنية عالية، مما لفت الأنظار إليه وجعل اسمه يتصدر الترشيحات للانضمام إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.