نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفيق كابو يقترب من الرحيل عن إنبي في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور، أن اللاعب التونسي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن رفيق كابو يريد الاكتفاء بالفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق البترولي ويرغب في خوض تجربة جديدة.

وشدد، اللاعب قرر الرحيل عن صفوف إنبي وينتظر وصول عرض رسمي سواء من الدوري المصري أو خارجه خلال فترة الانتقالات المقبلة.