نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تأكيد مصري باكستاني على تكثيف التشاور لتفادي التصعيد ومواجهة التحديات المشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية، المشير عاصم منير، رئيس أركان القوات البرية الباكستانية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير عامر شوكت سفير باكستان بالقاهرة، واللواء سيد محمد جواد، رئيس سكرتارية رئيس أركان القوات البرية الباكستانية.

وخلال اللقاء، رحب الرئيس السيسي بالوفد الباكستاني، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين البلدين، وما يشهده من تطور متسارع خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون لمصلحة الشعبين



وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الباكستانية خلال المرحلة الراهنة، مشددًا على حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والباكستاني، ويسهم في دفع جهود التنمية والازدهار في البلدين.

كما أكد الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر وباكستان تستند إلى تاريخ طويل من التفاهم والتقارب في الرؤى تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن القاهرة تسعى دائمًا لتوسيع قاعدة التعاون المشترك مع الدول الصديقة بما يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

الجانب الباكستاني يشيد بدور مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي



من جانبه، نقل المشير عاصم منير إلى الرئيس السيسي تحيات دولة رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، معربًا عن تقدير بلاده الكبير لدور مصر المحوري في تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما قدّم رئيس أركان القوات البرية الباكستانية التهنئة للرئيس السيسي بنجاح قمة شرم الشيخ للسلام، التي شهدت التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، مثمنًا الجهود المصرية المكثفة التي ساهمت في إنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

مصر وباكستان تتفقان على تكثيف التشاور لمواجهة التحديات المشتركة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز الأمن والسلم الإقليمي، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب آسيا، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتفادي التصعيد ومواجهة التحديات المشتركة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تم بحث آفاق التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، إلى جانب مناقشة سبل تطوير التعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والدفاع المشترك، بما يخدم الأمن القومي للبلدين ويسهم في تعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات المستجدة.

التعاون المصري الباكستاني نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أن مصر وباكستان تجمعهما رؤية مشتركة ترتكز على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والعمل على دعم الحلول السلمية للنزاعات الإقليمية.

كما شدد على أهمية أن تكون العلاقات الثنائية بين القاهرة وإسلام أباد نموذجًا للتعاون الإيجابي القائم على المصالح المتبادلة والتنمية المشتركة.

من جانبه، عبّر الوفد الباكستاني عن تقدير بلاده للقيادة المصرية وللدور الذي تلعبه القاهرة في تحقيق التوازن الإقليمي ومساندة قضايا الاستقرار والسلام.



واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة تعزيز التنسيق والتواصل بين الجانبين المصري والباكستاني في المرحلة المقبلة، من خلال آليات التعاون المشترك والزيارات المتبادلة، بما يسهم في دعم التعاون في مجالات الدفاع، والتعليم، والاقتصاد، والسياحة، إلى جانب تعزيز العلاقات الثقافية والشعبية بين الشعبين.