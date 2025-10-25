نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترحيل 8 آلاف فنزويلي من الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الأمريكية ترحيل 8 آلاف فنزويلي منذ مارس الماضي في ظل الحرب التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب على "تهريب المخدرات".

ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنه تم ترحيل نحو 8 آلاف مواطن فنزويلي من الأراضي الأمريكية منذ مارس الماضي بينهم مجرمون خطيرون وذلك عبر 40 رحلة جوية نفذت إلى العاصمة كاراكاس.

ونقلت شبكة CBS الأمريكية عن مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الأمن الداخلي أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفذت 40 رحلة جوية إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، قامت خلالها بترحيل ما يقرب من 8 آلاف مواطن فنزويلي منذ شهر مارس."

وأفادت الشبكة أنه خلال الرحلة الأخيرة، التي تم تنفيذها في 15 أكتوبر، قامت سلطات الهجرة الأمريكية بترحيل نحو 140 شخصًا إلى فنزويلا.

وبحسب بيانات وزارة الأمن الداخلي، كان على متن الرحلة التي تمت الأربعاء الماضي 7 أشخاص على الأقل لهم سوابق إجرامية، بينهم مشتبه فيهم من أعضاء التنظيم الإجرامي الفنزويلي "قطار أراغوا" (Tren de Aragua)، والذي تم سابقا تصنيفه كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة.

وفي يوم تنصيبه، وعد ترامب في أول خطاب له بصفته الرئيس الـ47 للولايات المتحدة بوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية فورًا وبدء عملية ترحيل الملايين منهم. كما أعلن فرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني.