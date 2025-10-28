العالم اليوم - بمنافس جديد.. إيلون ماسك يتحدى "ويكيبيديا"

انتم الان تتابعون خبر بمنافس جديد.. إيلون ماسك يتحدى "ويكيبيديا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 11:16 صباحاً - أطلق إيلون ماسك وشركته "إكس إيه آي"، موسوعة "غروكيبيديا" التي قدمت على أنها منافسة لـ"ويكيبيديا" المتهمة بالانحياز الإيديولوجي من جانب جزء من الجمهوريين في الولايات المتحدة.

وباتت هذه النسخة الأولى تضم منذ مساء الإثنين أكثر من 885 ألف تعريف في مقابل أكثر من 7 ملايين بالإنجليزية لموسوعة ويكيبيديا.

في رسالة بثها عبر منصة إكس، وعد ماسك بنسخة جديدة قريبا "تكون أفضل بعشر مرات" من النسخة الأولى التي هي في الأساس "أفضل من ويكيبيديا برأيي".

وقبل أسبوع قرر ماسك إرجاء إطلاق "غوكيبيديا" بضعة أيام والذي كان مقررا أساسا في نهاية سبتمبر، مبررا ذلك بضرورة القيام "بعمل إضافي لإزالة محتويات الدعاية".

ومحتوى غروكيبيديا مولد بالذكاء الاصطناعي وبواسطة مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي "غروك" لكنه يدرج أيضا مصادر أخرى عدة على كل صفحة.

وعلى غرار مسؤولين جمهوريين، ينتقد إيلون ماسك ويكيبيديا منذ سنوات عدة. في العام 2024 قال إن الموقع "يتحكم به ناشطون من اليسار المتطرف" ودعا إلى التوقف عن تقديم التبرعات إلى هذه المنصة.

وأسست ويكيبيديا في العام 2001 وهي موسوعة تشاركية يديرها متطوعون وتمول خصوصا من خلال تبرعات. ويمكن لرواد الإنترنت كتابة صفحات فيها أو تعديل صفحات أخرى.

وتقول ويكيبيديا إنها تعتمد "موقفا حياديا" في كل محتوياتها.