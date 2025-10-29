العالم اليوم - ارتفاع أرباح غلاكسو البريطانية للأدوية خلال الربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع أرباح غلاكسو البريطانية للأدوية خلال الربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 03:28 مساءً - أعلنت شركة غلاكسو سميث كلاين (جيه اس كيه) البريطانية للأدوية الأربعاء تسجيل أرباح أعلى قبل حساب الضرائب خلال الربع الثالث، ويرجع ذلك لغياب رسوم العام الماضي المتعلقة بعقار زانتاك وارتفاع المبيعات.

كما حدثت الشركة من توقعاتها بالنسبة للعام المالي 2025.

وتتوقع غلاكسو سميث كلاين الآن نمو الإيرادات الرئيسية للسهم ما بين 10 بالمئة إلى 12 بالمئة، في حين كانت قد توقعت في السابق أن تتراوح نسبة النمو ما بين 6 بالمئة إلى 8 بالمئة.

ومن المتوقع نمو الأرباح التشغيلية بنسبة تتراوح من 9 بالمئة إلى 11 بالمئة، مقارنة بالتوقعات السابقة بنموها بنسبة تتراوح من 6 بالمئة إلى 8 بالمئة.

وتتوقع الشركة الآن نمو حجم أعمالها بنسبة من 6 بالمئة إلى 7 بالمئة، في حين كانت تتوقع في السابق أن تتراوح نسبة النمو ما بين 3 بالمئة إلى 5 بالمئة.

وارتفعت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب خلال الربع الثالث إلى 2.46 مليار جنيه إسترليني (3.25 مليار دولار) مقارنة بـ 64 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي.

وبلغت الأرباح بعد حساب الضرائب 3.01 مليار جنيه إسترليني أو 49.1 بنس للسهم مقارنة بتكبد خسائر بقيمة 58 مليون جنيه إسترليني أو 1.4 بنس للسهم خلال العام الماضي.