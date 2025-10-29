نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 6 جنود باكستانيين في اشتباك قرب الحدود مع أفغانستان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء إن ستة من جنوده وسبعة مسلحين متشددين قُتلوا في اشتباك بمنطقة كورام قرب الحدود مع أفغانستان.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، هدد وزير الدفاع الباكستاني بمحو نظام "طالبان" الحاكم في أفغانستان، في تصعيد حاد للتوتر بعد انهيار مفاوضات السلام بين كابل وإسلام آباد.

وانتهت مفاوضات الهدنة التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية دون التوصل إلى "حل قابل للتطبيق"، حسب ما أعلنه وزير الإعلام الباكستاني عطا الله طارار في وقت سابق اليوم، ما شكّل انتكاسة جديدة لجهود السلام في المنطقة عقب الاشتباكات الدامية التي شهدها الشهر الجاري.

وشهد الشهر الحالي مقتل العشرات على جانبي الحدود بين أفغانستان وباكستان في أسوأ موجة عنف منذ سيطرة "طالبان" على السلطة في كابل عام 2021.

واتفقت الدولتان على وقفٍ لإطلاق النار بوساطة قطرية في 19 أكتوبر، لكنهما فشلتا في التوصل إلى أرضية مشتركة خلال جولة ثانية من المحادثات جرت في إسطنبول بوساطة تركية وقطرية، حسب مصادر أفغانية وباكستانية مطلعة على تفاصيل اللقاء