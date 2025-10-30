نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدارة شباك التذاكر المصري من نصيب «السادة الأفاضل» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم «السادة الأفاضل» انطلاقة قوية في شباك التذاكر المصري، حيث تصدر قائمة الإيرادات أمس الأربعاء، متفوقًا على ثمانية أفلام منافسة. وبلغت إيرادات الفيلم مليون و711 ألف جنيه، ما يعكس الإقبال الكبير من الجمهور على مشاهدته منذ طرحه.

تدور أحداث فيلم «السادة الأفاضل» داخل قرية مصرية حول عائلة أبوالفضل التي تتعرض لهزة عنيفة بعد وفاة الأب «جلال». وسرعان ما يكتشف الابنان «طارق» و«حجازي» أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي ظنّاه، بل كان متورطًا في "تجارة الآثار" ويمتلك شبكة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق الأسرة وتورطها في صراعات خطيرة.



يجمع الفيلم بين الدراما والتشويق في إطار اجتماعي يسلّط الضوء على الصراع بين الطمع والإرث والضمير الإنساني.

أبطال فيلم السادة الأفاضل



يشارك في بطولة فيلم «السادة الأفاضل» مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية، أبرزهم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر.

الفيلم من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبدالرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي، الذي قدم رؤية بصرية قوية تعكس عمق العلاقات الأسرية وصراعات المال والسلطة داخل المجتمع الريفي.