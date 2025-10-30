العالم اليوم - من سائق حافلة إلى خامس الليغا.. مدرب إسبانيول "ظاهرة الدوري"

انتم الان تتابعون خبر من سائق حافلة إلى خامس الليغا.. مدرب إسبانيول "ظاهرة الدوري" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 أكتوبر 2025 05:20 مساءً - أثارت قصة مانولو غونزاليس المدير الفني لإسبانيول اهتماما واسعا في أوساط الدوري الإسباني، إذ كان في السابق سائق حافلة، لكنه استطاع إعادة النادي الكتالوني إلى "الليغا"، ويقوده حاليا لاحتلال المركز الخامس في الترتيب.

وكان غونزاليس (46 سنة) سائق حافلة بين المدن من وإلى برشلونة، قبل أن يتفرغ للتدريب ويقود عددا من الفرق في مختلف درجات الدوري الإسباني، ثم اختير مديرا فنيا للفريق الأول في إسبانيول سنة 2024.

وكان غونزاليس في صغره مفتونا بكرة القدم وعاشقا لها، لكنه فشل في تحقيق هدفه كلاعب.

وقال في مقابلة مع صحيفة "غارديان" البريطانية: "أقصى ما وصلت إليه كان دوري الدرجة الثالثة. لم أكن أملك اللياقة البدنية ولا الذهنية المناسبة. كنت أتمنى أن أكون لاعبا في الدرجة الأولى لا مدربا".

وخاض غونزاليس مسيرة تدريب طويلة في كل الفئات والمستويات في إسبانيا، من الدوري الإقليمي إلى "تيرسيرا" التي تضم 397 فريقا في 18 مجموعة، ومن دوري "سيغوندا ب" الذي يعد نظريا دوريا للهواة، إلى "سيغوندا"، ثم إلى "الليغا".

وأضاف: "عندما كنت أعمل سائق حافلة، كنت أستيقظ في الخامسة صباحا، أقود حتى الرابعة، ثم أدرب الفريق مساء وأعود إلى البيت في الثامنة. عندما كنت أدرس للحصول على رخصة تدريب كنت أعمل ليلا. الناس يرون نتيجة اليوم لكنهم لا يرون ما وراءها".

وبدأ غونزاليس مسيرته مع إسبانيول في يوليو 2023، عندما تولى مهمة تدريب الفريق الثاني في الدرجة الرابعة.

وبعد عام، انتقل إلى تدريب الفريق الأول الذي كان يلعب في الدرجة الثانية، وقاده في 12 مباراة من دون هزيمة، وتمكن من الصعود إلى الدرجة الأولى العام الماضي.

ومع ذلك لم يكن مضمونا أن يستمر الفريق في الدرجة الأولى، لكنه فعل ذلك ويحتل الآن المركز الخامس في ترتيب "الليغا".

وأكد غونزاليس أنه لم يصل إلى هذا الإنجاز بين ليلة وضحاها، وإنما بعد "أكثر من 10 آلاف ليلة من العمل، و30 عاما من التدريب".