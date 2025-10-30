نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يُشكّل غرفة عمليات مركزية ويرفع درجة الاستعداد القصوى لافتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة وحتى الانتهاء من فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير لمتابعة الموقف الميداني والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان انتظام سير العمل خلال الحدث العالمي.

وجاءت غرفة العمليات المركزية برئاسة المحافظ وتضم في عضويتها ممثلين عن كافة القطاعات والمرافق الحيوية، وتشمل: مياه الشرب والصرف الصحي، والإدارة العامة للمرور، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وهيئة النظافة والتجميل، ومرفق الإسعاف، والشؤون الصحية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي بلاغات أو أعطال طارئة على مدار الساعة.

وشدّد المحافظ على بذل أقصى الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات لضمان انتظام سير العمل بالكفاءة المطلوبة، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع الموقف الميداني لحظة بلحظة لضمان نجاح فعاليات الافتتاح بالشكل الذي يليق باسم مصر ومكانة محافظة الجيزة أمام ضيوفها من مختلف دول العالم.

ووجّه المحافظ بإيقاف منح الإجازات للعاملين بقطاعات النظافة والإشغالات والإنارة والمرافق والمتابعة الميدانية وغرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن حتى انتهاء فعاليات الافتتاح، مع تكثيف الجهود الميدانية للحفاظ على مستوى النظافة والانضباط والتجميل بالشوارع والميادين والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن محافظة الجيزة تعمل بكامل أجهزتها على رفع كفاءة الشوارع والمحاور والميادين وتحسين الصورة البصرية بمحيط المتحف المصري الكبير، مشددًا على أن جميع الأعمال تسير وفق خطة زمنية محددة لظهور المحافظة في أبهى صورة حضارية تعكس جهود الدولة واستعداداتها لاستقبال هذا الحدث العالمي الفريد.