أخبار اليمن : أجواء باردة في 11 محافظة

أجواء باردة في 11 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المحتمل أن تكون الأجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، شمال إب والبيضاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 03 - 08 درجات مئوية.
ومن المتوقع أجواء باردة نسبياً في مرتفعات شبوة، أبين، لحج، الضالع وتعز حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 08 - 12 درجة مئوية.
ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.
ودعا المزارعين في المناطق الجبلية إلى اتخاذ مايلزم للحفاظ على مزروعاتهم، والقادمين من المحافظات الدافئة إلى المحافظات الباردة لأخذ الاحتياطات اللازمة
