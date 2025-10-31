نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المقرر أن تلغي روسيا والأردن متطلبات التأشيرة لمواطني البلدين اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل، في خطوة من شأنها تعزيز أواصر السياحة والتبادل الثقافي بينهما.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن اتفاقية إلغاء التأشيرة بين روسيا والأردن ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 13 ديسمبر 2025، وذلك تنفيذا للاتفاقية التي جرى توقيعها بين البلدين في 20 أغسطس الماضي.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المواطنون الروس من دخول الأراضي الأردنية والإقامة فيها لمدة تصل إلى 30 يوما متواصلة في كل زيارة، مع عدم تجاوز 90 يوما كحد أقصى خلال السنة الواحدة، وبالعكس تنطبق الآلية أيضا على مواطني المملكة.

وتشمل الشروط الأساسية أن لا يقوم الزائرون بأنشطة عمل أو تجارية أو دراسة، كما لا تسمح لهم بالإقامة الدائمة