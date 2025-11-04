نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|مدبولي من الدوحة: برنامج "تكافل وكرامة" نموذج للتحول الاجتماعي.. يقدم دعمًا نقديًا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا في المقال التالي

مدبولي: برنامج "تكافل وكرامة" نموذج للتحول الاجتماعي.. يقدم دعمًا نقديًا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، يُنظمها دستور عام 2014 وتجسدها رؤية مصر 2030، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية وضعت الإنسان في صدارة أولوياتها، من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة عبر مشروعات تنموية متكاملة في مختلف المحافظات.

الاستثمار في الإنسان والبنية الاجتماعية

وأشار مدبولي إلى أن مصر حققت قفزة نوعية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة، عبر الاستثمار المكثف في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم والخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن هذه الفلسفة ليست مجرد خطط اقتصادية، بل نهج وطني مستدام يربط بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بما يحقق التنمية الشاملة التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

برنامج "تكافل وكرامة" نموذج للتحول الاجتماعي

وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل تحولًا جوهريًا في منظومة الدعم النقدي في مصر، إذ أصبح حقًا تشريعيًا ينظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، ويقدم دعمًا نقديًا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا.

وأكد أن البرنامج يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الهشة وضمان كرامة المواطن، عبر آليات عادلة وشفافة تربط الدعم بالتمكين الاقتصادي وفرص العمل.

مبادرة "حياة كريمة" نموذج للتنمية المتكاملة

وتابع مدبولي أن مبادرة "حياة كريمة" تُعد من أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر الحديث، وتهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في القرى والمناطق الريفية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة لملايين المواطنين.

وأشار إلى أن المبادرة تم تسجيلها على منصتين دوليتين مرموقتين:

منصة مسرّعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة (2020)

منصة أفضل الممارسات الدولية (2021)

مؤكدًا أن هذا الاعتراف الدولي يُجسد نجاح التجربة المصرية في التنمية المحلية المستدامة، التي أصبحت نموذجًا يُحتذى به على مستوى العالم.

رؤية مصر 2030.. مستقبل يبنى على الإنسان

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن رؤية مصر 2030 تمثل خريطة طريق نحو تنمية شاملة قائمة على تمكين المواطن وتعزيز رأس المال البشري، من خلال التعليم، والرعاية الصحية، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.