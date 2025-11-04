عاجل- هيئة قناة السويس تنفي احتجاز الناقلة DIGNITY.. وتوضح تفاصيل النزاع القضائي مع التوكيل الملاحي

أحمد جودة - القاهرة - نفي رسمي من هيئة قناة السويس

أصدرت هيئة قناة السويس بيانًا رسميًا نفت فيه ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز الناقلة "DIGNITY" بغاطس ميناء السويس البحري.

وأكدت الهيئة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح جملة وتفصيلًا، مشددة على أن الهيئة ليست طرفًا في النزاع القضائي القائم.

تفاصيل النزاع القضائي

أوضحت هيئة قناة السويس أن النزاع القضائي القائم يخص التوكيل الملاحي "سفنكس" ضد الشركة المالكة للناقلة، نتيجة عدم سداد مستحقات مالية لصالح التوكيل الملاحي.

وقد صدر بشأن هذا النزاع أمر قضائي رقم 45 لسنة 2025 من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، يقضي بالتحفظ القضائي على الناقلة واحتجازها بغاطس ميناء السويس البحري حتى يتم سداد المستحقات كاملة.

قناة السويس تدعو إلى تحري الدقة

وجهت الهيئة نداءً إلى وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار الخاصة بها، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في مؤسسات الدولة.

كما دعت إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية لهيئة قناة السويس فقط، لتفادي نشر أي أخبار مغلوطة.

أهمية قناة السويس

تُعد قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، وتشهد عبور آلاف السفن سنويًا، ما يجعل أي أخبار تتعلق بها ذات تأثير كبير على التجارة العالمية، لذلك تحرص الهيئة على الشفافية وسرعة الرد على الشائعات لتوضيح الحقائق.