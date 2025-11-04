العالم اليوم - طبيب سابق في البيت الأبيض يشكك في "صحة ترامب"

انتم الان تتابعون خبر طبيب سابق في البيت الأبيض يشكك في "صحة ترامب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:54 مساءً - أبدى الطبيب السابق في البيت الأبيض، جيفري كولمان، شكوكا بخصوص فحص بالرنين المغناطيسي الذي أجراه الرئيس دونالد ترامب، في أكتوبر الماضي.

وكان ترامب قد قال للصحفيين من طائرته الرئاسية، إنه خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي خلال زيارته لمركز "والتر ريد" الطبي العسكري، دون أن يوضح سبب الفحص، واصفا النتائج بالمثالية.

ونشر البيت الأبيض، الشهر الماضي، ملخصا من صفحة واحدة لتقرير طبي أعلن أن ترامب يتمتع بـ"صحة عامة ممتازة"، مشيرا إلى أن الزيارة تضمنت "فحوصات تصوير متقدمة وتحاليل مخبرية وتقييمات وقائية"، دون توضيح سبب إجراء الفحوصات التصويرية.

لكن جيفري كولمان، الذي عمل طبيبا في البيت الأبيض لثلاثة رؤساء وأصدر كتابا عن تجربته، شكك في المدة التي قضاها ترامب داخل المركز الطبي.

وقال كولمان لصحيفة "ذا هيل": "تستغرق رحلة بالمروحية من البيت الأبيض إلى والتر ريد حوالي 8 دقائق، لذا أعلم أن هناك على الأقل 4 ساعات متاحة لتلقي الرعاية الطبية".

وأوضح كولمان أن الذهاب إلى "والتر ريد" لإجراء الفحوصات أمر عادي بالنسبة لرجل يبلغ من العمر 79 عاما.

لكنه أكد أن "معظم الإجراءات الطبية يمكن إجراؤها في البيت الأبيض، وكانت لدي القدرة على القيام بها، الشيء الوحيد الذي لم أستطع القيام به هو التصوير المتقدم، وكان يتطلب الذهاب إلى والتر ريد".

ولم يقدم ترامب نفسه أي تفاصيل إضافية، مكتفيا بالقول عندما سئل عما كان الأطباء يبحثون عنه: "يمكنكم سؤال الأطباء، لكنني أعتقد أنهم قدموا تقريرا حاسما.. لم يسبق لأي رئيس أن قدم لكم مثل هذه التقارير".

ويبلغ ترامب من العمر 79 عاما، وقد لاحظ الصحفيون في الأشهر الأخيرة تورما في كاحليه وكدمة دائمة على يده اليمنى، كانت أحيانا تغطى بالمكياج.

وفي يوليو الماضي، أعلن البيت الأبيض أن ترامب يعاني من قصور وريدي مزمن، وهو مرض يرتبط بتورم الساقين، مؤكدا في الوقت نفسه أن الرئيس يتمتع بـ"صحة ممتازة" بشكل عام.