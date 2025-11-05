نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء ورئيس قرغيزستان يشهدان توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والرئيس صادير جاباروف، رئيس جمهورية قرغيزستان، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري القيرغيزي المنعقد في القاهرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الزيارة الرسمية الأولى للرئيس القرغيزي إلى مصر، والتي تشهد زخمًا كبيرًا على مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري.

اتفاقات تشمل الاستثمار والتجارة والطاقة

شملت مذكرات التفاهم الموقعة عدة مجالات رئيسية، في مقدمتها:

الاستثمار المشترك

التجارة البينية

قطاع الطاقة

التعاون في التدريب الفني

تبادل الخبرات بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين

وتهدف هذه الاتفاقات إلى خلق فرص جديدة للشركات المصرية والقيرغيزية، ودعم عمليات التصنيع والتبادل التجاري، وتعزيز التعاون في المشروعات الكبرى.

دعم الشراكة الثنائية وتنمية العلاقات المشتركة

وأكد الجانبان أن هذه المذكرات تمثل خطوة محورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات بين مصر وقرغيزستان، مشيرين إلى أن القاهرة تشهد في السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في شراكاتها الاقتصادية مع دول آسيا الوسطى.

كما أعرب المسؤولون في البلدين عن تطلعهم إلى تحويل هذه الاتفاقات إلى مشروعات تنفيذية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز التواصل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

انطلاقة جديدة في التعاون المصري القيرغيزي

وأشار الحضور إلى أن المنتدى والمذكرات الموقعة خلاله يشكلان منصة مهمة لتعميق التعاون، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وفي ظل وجود إرادة سياسية قوية من الجانبين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.