نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يوم أسود".. غضب إسرائيلي بعد فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار فوز المرشح الديمقراطي التقدمي زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا داخل اليمين، حيث اعتبرت قيادات بارزة أن انتخاب أول عمدة مسلم للمدينة يمثل "يومًا أسود" و"انتصارًا لمعاداة السامية"، في تطور يعكس القلق الإسرائيلي من التحولات داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي.

بن غفير: "انتصار لمعاداة السامية"

شن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هجومًا حادًا على ممداني، وكتب عبر منصة "إكس":

"انتخاب زهران ممداني رئيسًا لبلدية نيويورك سوف يذكر العالم بمدى انتصار معاداة السامية على المنطق السليم."

وادّعى بن غفير أن ممداني "يؤيد حماس ويكره إسرائيل"، مضيفًا أن فوزه يشكل تهديدًا للجالية اليهودية في نيويورك. وأكد أن إسرائيل ستواصل "القضاء على حماس" رغم الانتقادات الدولية، على حد وصفه.

ليبرمان: "عنصري شعبوي وإسلامي معلن"

من جانبه، هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان فوز ممداني، قائلًا:

"بعد 3 عقود فقط من أحداث 11 سبتمبر، اختارت نيويورك عنصريًا، شعبويًا، وإسلاميًا معلنًا ليكون عمدة لها. ممداني هو الوجه الدعائي للجهاد الهادئ."

وتعكس تصريحات ليبرمان استمرار الخطاب اليميني الإسرائيلي الذي يربط بين الهوية الإسلامية والمسؤوليات السياسية في الغرب.

جلعاد أردان: "يوم أسود لمحبي إسرائيل"

وفي تصريح للقناة 14 الإسرائيلية، وصف مندوب تل أبيب السابق لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان النتيجة بأنها:

"يوم أسود للولايات المتحدة ويهود نيويورك ولكل من يحب إسرائيل."

واتهم أردان ممداني بمعاداة السامية، معتبرًا أن فوزه "مؤشر خطر" على مستقبل العلاقات بين إسرائيل والجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي.

إعلام إسرائيل: انتخاب ممداني يعكس تغيرًا خطيرًا داخل أمريكا

وسلطت عدة وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على فوز ممداني، حيث وصفت صحيفتا "إسرائيل هيوم" و"جيروزاليم بوست" النتيجة بأنها:

"مؤشر على تنامي الخطاب المعادي لإسرائيل في الساحة الأمريكية."

كما أشار محللون في قناة "كان" إلى أن الغضب الإسرائيلي يعكس مخاوف من فقدان الحلفاء التقليديين داخل الحزب الديمقراطي، خاصة بعد توسع نفوذ التيار التقدمي المؤيد للحقوق الفلسطينية.

فوز تاريخي.. وقلق في تل أبيب

فوز ممداني، أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك، يندرج ضمن سلسلة انتصارات ديمقراطية بارزة شملت انتخاب حكام ولايتي نيوجيرسي وفيرجينيا، إضافة إلى تمرير استفتاء مهم في كاليفورنيا.

لكن داخل إسرائيل، يُنظر إلى صعود هذا الجناح التقدمي باعتباره تحوّلًا استراتيجيًا سلبيًا قد يعقّد العلاقات مع واشنطن على المدى الطويل.