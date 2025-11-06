العالم اليوم - غوتيريش في قمة المناخ: إما أن نقود أو نُساق إلى الدمار

انتم الان تتابعون خبر غوتيريش في قمة المناخ: إما أن نقود أو نُساق إلى الدمار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 نوفمبر 2025 06:24 مساءً - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، الدول إلى التحلي بروح القيادة لمعالجة تغير المناخ وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك خلال كلمة في مستهل قمة للزعماء في البرازيل.

وقال في القمة، التي تأتي قبل أيام من بدء المفاوضات الرسمية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب30) في بيليم الساحلية بمنطقة الأمازون بالبرازيل: "يمكننا اختيار إما ان نقود أو نُساق إلى الدمار".

وأضاف أن عقودا من المماطلة والتجاهل أدت إلى "فشل في البقاء تحت مستوى 1,5 درجة" من ارتفاع حرارة الأرض مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية منتصف القرن التاسع عشر. وأضاف "هذا فشل أخلاقي وإهمال قاتل".

يأتي ذلك فيما رجحت الأمم المتحدة، الخميس، أن تكون 2025 من بين الأعوام الثلاثة الأكثر حرّا على الإطلاق، مختتمة أكثر من عقد من الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وشددت في الوقت نفسه على أنه لا يزال من الممكن عكس هذا الاتجاه.

وأشارت المنظمة في تحديث لحالة المناخ العالمي إلى أن تركيزات غازات الدفيئة ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة، مما سيؤدي إلى ارتفاع إضافي في درجات الحرارة مستقبلا.

من جهته، حذر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الخميس، من أن "النافذة المتاحة" للتحرك بشأن المناخ "تُغلق سريعا".