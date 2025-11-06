نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: الشراكة المصرية القطرية خطوة لتعزيز التعاون العربي.. ومشروعات جديدة قريبًا في المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: الشراكة المصرية القطرية خطوة لتعزيز التعاون العربي.. ومشروعات جديدة قريبًا في المحافظات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية الجديدة تمثل نقطة انطلاق قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الخارجية.

وخلال كلمته في مراسم توقيع عقد الشراكة لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، وجه رئيس الوزراء الشكر للأشقاء في دولة قطر على دعمهم المستمر وثقتهم في مناخ الاستثمار بمصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة لمسيرة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة.

مشروعات جديدة مرتقبة بين مصر وقطر

أوضح مدبولي أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن سلسلة من المشروعات المشتركة بين الجانبين المصري والقطري في عدد من المحافظات، موضحًا أن الدولة تسعى من خلال هذه الاستثمارات إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لأبناء الوطن.

وأضاف أن هذه الشراكة تأتي ضمن رؤية الحكومة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات العربية والعالمية، من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص.

علم الروم.. بوابة جديدة لتنمية الساحل الشمالي

تُعد منطقة علم الروم بمحافظة مطروح من أكثر المناطق الواعدة استثماريًا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز على البحر المتوسط ومساحاتها الواسعة الصالحة للتنمية، ما يجعلها مركزًا استراتيجيًا لمشروعات الاستثمار العقاري والسياحي واللوجستي.

ويُنتظر أن تساهم المشروعات الجديدة في خلق فرص عمل وزيادة معدلات التنمية في الساحل الشمالي الغربي، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الإقليمي.