نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- صفقة استثمارية مصرية قطرية بـ 5.3 مليار دولار لتطوير منطقة "علم الروم" بمطروح.. ومشاركة حكومية بنسبة 15% من الأرباح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صفقة استثمارية مصرية قطرية بـ 5.3 مليار دولار لتطوير منطقة "علم الروم" بمطروح.. ومشاركة حكومية بنسبة 15% من الأرباح

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة الديار القطرية، لتنفيذ مشروع عمراني وتنموي متكامل بمنطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.

تفاصيل الصفقة: 3.5 مليار دولار نقدًا و1.8 مليار دولار مقابل عيني

أكد رئيس الوزراء أن الاتفاق يعد أكبر شراكة استثمارية عربية في مجال التطوير العمراني والسياحي في مصر خلال عام 2025، موضحًا أن الصفقة تتضمن شقين ماليين رئيسيين:

ثمن نقدي بقيمة 3.5 مليار دولار سيتم تحويله قبل نهاية العام الجاري.

مقابل عيني عبارة عن مساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع، من المتوقع أن تُحقق بعد بيعها قيمة تُقدّر بنحو 1.8 مليار دولار.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن أيضًا حصة من الأرباح بنسبة 15% لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد استرداد التكاليف الاستثمارية، كما تم الاتفاق على أن تُسلم الأرض خالية من الشواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدة مراحل فرعية، بما يضمن سرعة التنفيذ وبدء مراحل التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

مساحة المشروع 4900 فدان.. واستثمارات قطرية تتجاوز 29.7 مليار دولار

تبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع نحو 4900.99 فدان (تعادل 20،588،235 مترًا مربعًا)، ومن المقرر أن يشمل المشروع إقامة مجمعات سكنية فاخرة، وفنادق ومنتجعات سياحية، وبحيرات صناعية، ومارينا دولية ومحلية، بالإضافة إلى مناطق خدمية ومرافق عامة تشمل محطات كهرباء وتحلية مياه ومستشفيات ومدارس وجامعات.

وأكد وزير البلدية القطري عبدالله بن حمد العطية أن المشروع يمثل استثمارًا ضخمًا بقيمة 29.7 مليار دولار أمريكي، وسيوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مضيفًا:

"هذا المشروع يجسد ثقتنا الكاملة في قوة الاقتصاد المصري، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي المشترك."

الديار القطرية: مشروع علم الروم علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي

من جانبه، أوضح المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، بطاقة فندقية تتجاوز 4،500 غرفة، ليصبح وجهة عالمية جديدة على البحر المتوسط.

وأضاف أن المشروع يتم تنفيذه من خلال شركة تابعة مملوكة بالكامل للديار القطرية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن تنفيذ تصميمات تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في التنمية المستدامة والتصميم العمراني.

مدبولي: الشراكة تؤكد عمق العلاقات بين القاهرة والدوحة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاتفاق يمثل تجسيدًا عمليًا للعلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وقطر، ولما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تُحقق التنمية الشاملة وتوفر فرص عمل جديدة للشباب المصري، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني.