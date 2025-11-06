درة تعلن عن اسم شخصيتها فى "علي كلاى"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة درة لخوض تجربة درامية جديدة في موسم رمضان 2026، بعدما تعاقدت رسميًا على بطولة مسلسل "على كلاي" إلى جانب النجم أحمد العوضي، في عمل يُنتظر أن يكون من أبرز المنافسين في الموسم الرمضاني المقبل.

شخصية درة:

وتجسد درة في المسلسل شخصية "ميادة الديناري"، وهي سيدة قوية تدير سلسلة من المحلات التجارية في سوق التوفيقية، وتتمتع بشخصية صارمة وقادرة على قيادة عملها بنجاح وسط منافسة شديدة داخل السوق الشعبي.

في المقابل، يقدم أحمد العوضي شخصية ملاكم سابق يتولى إدارة دار للأيتام ويحاول حماية الأطفال من الضغوط الاجتماعية والظروف القاسية، قبل أن تجمعه علاقة إنسانية وعاطفية بـ "ميادة"، لتبدأ بينهما رحلة صراع بين القوة والحنان، والمصلحة والعاطفة.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر أن ينطلق تصويره في شهر نوفمبر المقبل بعد اكتمال التحضيرات النهائية واختيار باقي فريق العمل.