العالم اليوم - السودان.. الدعم السريع تقبل الهدنة والجيش يصر على القتال

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 نوفمبر 2025 09:28 مساءً - أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، الخميس، قبولها الهدنة الإنسانية التي دعت إليها الرباعية الدولية، بينما يواصل الجيش السوداني رفض أي مبادرة للسلام متمسكا بخيار التصعيد العسكري.

هذه الخطوة تضع السودان أمام مفترق طرق جديد في حرب مستمرة منذ أكثر من عامين، وسط أزمة إنسانية متفاقمة.

وفي حديثه لقناة "دوت الخليج" خلال برنامج "التاسعة"، أكد مستشار قائد قوات الدعم السريع عمران عبد الله أن "قوات الدعم السريع منذ اليوم الأول كانت جاهزة لقبول أي مبادرة تهدف لإيقاف الحرب، وجاء قبولنا بالهدنة انسجاما مع تطلعات الشعب السوداني لإيقاف هذه الحرب".

وأضاف أن الهدف من ذلك أيضا هو "تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الذي يعاني ويقاسي الموت جراء النزاع".

الجيش مستمر في القتال

وتابع عبد الله: "سمعنا أن الجيش رفض هذه الهدنة، ونحن لا نستغرب ذلك، لأن هناك رفضا منذ البداية من الجناح السياسي للجيش، وهم يسعون لتحقيق أهداف لم تتحقق بعد، أبرزها القضاء على قوات الدعم السريع أو العودة إلى السلطة".

وأشار إلى أن الجيش "يستمر في القتال دون أي مبرر مقنع، بينما الشعب السوداني هو الأكثر تضررا من هذه الحرب"، مضيفا أن "الحركة الإسلامية لا تخوض الحرب بنفسها، بل تستخدم البسطاء من أبناء الشعب كوقود للصراع، من خلال التجنيد الإجباري وإرسالهم إلى المعارك".

وحول الانتقادات التي طالبت بعض ممارسات الدعم السريع في بعض المناطق، قال عبد الله: "من الظلم مقارنة قوات الدعم السريع بمليشيات الجيش أو مليشيات الحركة الإسلامية التي ترتكب جرائم بحق المدنيين على أساس عرقي أو قبلي"، مؤكدا أن قواته "استنكرت هذه الانتهاكات وقامت بتشكيل لجنة للتحقيق والقبض على المسؤولين عنها".

السعي للسلام

كما شدد على أن موقف الدعم السريع إيجابي وجاد في السعي للسلام، وأن أي اتفاقية هدنة يجب أن تأتي بضمانات واضحة، مشيرا إلى دور الرباعية الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في الضغط على الأطراف المختلفة لإجبار الجيش على تقديم تنازلات لإنهاء النزاع.

وأكد عبد الله أن "الدعم السريع لن ينسحب من المشهد ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية لإنهاء الحرب، لأن أي انسحاب في ظل الوضع الحالي يعني حكما بالإعدام على قواته"، مشيرا إلى أن الجيش هو الذي أشعل شرارة الحرب ويستمر في تصعيدها باستخدام الطيران والمعدات العسكرية المتطورة ضد المدنيين.