نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: ننظر في منح هنغاريا استثناء من عقوبات النفط الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، أن إدارته تدرس إمكانية منح استثناء لبودابست من العقوبات المفروضة على النفط الروسي.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، كان ترامب قد أفاد بأن أوربان طلب منه استثناء بلاده من العقوبات على النفط الروسي، دون أن يتم منح مثل هذا الإذن حتى الآن. وقد أشار أوربان سابقا إلى ضرورة إقناع بلاده للولايات المتحدة بوضعها الخاص كدولة غير ساحلية لا تملك منفذا بحريا.

وعلل ترامب هذا التوجه خلال اللقاء بقوله: "نحن ندرس هذه المسألة، لأنه من الصعب جدا عليه (أوربان) الحصول على النفط والغاز من دول أخرى، كما تعلمون، ليس لديهم (الهنغاريون) ميزة الموانئ البحرية، إنها دولة عظيمة، إنها دولة كبيرة، لكنها لا تملك بحرا، ولا موانئ".

هذا وأعلن وزير الخارجية هنغاريا بيتر سيارتو يوم الجمعة، أن بودابست ستوقع مع الولايات المتحدة اتفاقية مهمة للتعاون في المجال النووي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على إمكانية شراء الطاقة الروسية.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الهنغاري أن بلاده تعارض خطة المفوضية الأوروبية لمنع دول الاتحاد الأوروبي من الحصول على إمدادات الغاز الروسي بحلول عام 2027.

وأشار الوزير إلى أن “الخطة المذكورة”، أولا "تنتهك سيادة دول الاتحاد الأوروبي، لأنها تحرمها من اختيار مصادر الطاقة، وثانيا، "تهدف إلى دعم انضمام أوكرانيا سريعا إلى الاتحاد، وهو ما سيتعين على جميع الدول الأخرى، بما في ذلك هنغاريا، أن تدفع ثمنه".