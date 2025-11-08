نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي والقنات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مباراة سندرلاند وآرسنال وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة سندرلاند وآرسنال يوم السبت 8 نوفمبر 2025 على ملعب ستاديوم أوف لايت معقل سندرلاند وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD بنقل أحداث المباراة.

تعادل سندرلاند مع إيفرتون بهدف لكل منهما في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بينما فاز آرسنال على بيرنلي بثنائية نظيفة في نفس الجولة.

يحتل آرسنال المركز الأول في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة وجاء سندرلاند في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

موقف سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي

صعد سندرلاند إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعد احتلاله أحد المراكز المؤهلة للصعود إلى البريميرليج في الموسم الماضي.

في حين احتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 74 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 4 مباريات.