العالم اليوم - ترامب: لن يحضر أي مسؤول أميركي قمة العشرين في جنوب أفريقيا

انتم الان تتابعون خبر ترامب: لن يحضر أي مسؤول أميركي قمة العشرين في جنوب أفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 نوفمبر 2025 01:20 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه لن يحضر أي مسؤول أميركي قمة مجموعة العشرين التي ستقام هذا العام في جنوب أفريقيا، مكررا اتهاماته بشأن معاملة المزارعين البيض.

وكان ترامب قد أعلن بالفعل أنه لن يحضر القمة السنوية لرؤساء دول الاقتصادات الرائدة والناشئة في العالم.

وكان من المقرر أن يحضر نائب الرئيس جي دي فانس بدلا من ترامب، إلا أن مصدرا مطلعا على خطط فانس، قال إن فانس لن يسافر إلى هناك لحضور القمة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقال ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إنه أمر مخز تماما أن تعقد مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا".

وفي مارس الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن سفير جنوب أفريقيا لدى الولايات المتحدة لم يعد موضع ترحيب، في سياق توتر متصاعد بين واشنطن وبريتوريا.