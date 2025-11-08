نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان إسماعيل الليثي تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضه لحادث سير على الطريق الصحراوي بمحافطة المنيا.

تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي



وشهدت الحالة الصحية للمطرب الشعبي إسماعيل الليثي تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، وأكدت أسرته أنه مرّ بلحظات حرجة بعد توقف قلبه لثوانٍ ووفاته إكلينيكيًا، قبل أن يتم إنعاشه بواسطة الفريق الطبي ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي داخل العناية المركزة، مشيرة إلى أن حالته بدأت تتحسن نسبيًا في الساعات الأخيرة.

آخر ظهور لإسماعيل الليثي

وكان آخر ظهور للفنان إسماعيل الليثي كان خلال إحيائه حفل زفاف بمحافظة أسيوط، قبل ساعات من وقوع الحادث الذي صدم جمهوره ومحبيه. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعوات كثيرة بالشفاء له، متمنين عودته قريبًا إلى فنه وجمهوره بعد تجاوزه لهذه الأزمة الصحية الصعبة.