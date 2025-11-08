نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزانيا توجه تهمة الخيانة لأكثر من مائتين شخص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وُجهت تهمة "الخيانة" في تنزانيا إلى أكثر من 200 شخص في ملف الاحتجاجات العنيفة التي قمعتها السلطات على إثر انتخابات أكتوبر الفائت.

ومثل مئات الأشخاص أمام محكمة في العاصمة الاقتصادية دار السلام الجمعة، وفق ما أفادت مصادر قضائية وكالة "فرانس برس".

وقال المحامي بيتر كيباتالا لوكالة فرانس برس أمام المحكمة إن اتهامات بـ "الخيانة" و"التآمر لارتكاب خيانة" وُجهت إلى أكثر من 250 شخصا في ثلاث قضايا منفصلة.

وأكدت مصادر قضائية في المحكمة أنها على علم بتوجيه اتهامات إلى 240 شخصا على الأقل.

وبحسب لوائح الاتهام، فإن معظم الملاحقين اتهموا بالسعي في 29 أكتوبر الفائت، في اليوم الذي توجّه فيه التنزانيون إلى صناديق الاقتراع، إلى "عرقلة الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية لعام 2025 بهدف ترهيب السلطة التنفيذية".

وكان حزب تشاديما المعارض أعلن مقتل ما لا يقل عن 800 شخص في أعمال العنف. وأكدت مصادر دبلوماسية وأمنية هذه الحصيلة، مشيرة إلى تقارير عن مقتل أعداد أكبر قد تصل إلى الآلاف.

وفازت الرئيسة سامية صولحو رسميا بالانتخابات الرئاسية التي استُبعد منها منافساها الرئيسيان، بعد حصولها على 98% من الأصوات، لكن المعارضة وصفت الاقتراع بأنه "مهزلة".

وأعلن حزب تشاديما أن الشرطة أوقفت نائب أمينه العام أماني غولوغوا في أروشا.

وجاء في بيان للحزب على منصة إكس "اعتقال نائب الأمين العام يعني أن ثلاثة فقط من كبار قياديي الحزب الستة ما زالوا أحرارا".