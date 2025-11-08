نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- عقاد بن كوني: الحصار والاعتداءات في الفاشر يهددان حياة المدنيين ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عقاد بن كوني، مسؤول الإعلام بحكومة إقليم دارفور، أن ميليشيا الدعم السريع تستهدف الشعب السوداني بشكل مباشر، وأن ما يحدث في مدينة الفاشر يمثل نموذجًا صارخًا للانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين.

وأشار بن كوني، في مقابلة مع برنامج "الحصاد الأفريقي" على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أن الوضع الإنساني في الفاشر أصبح مروعًا، حيث يعيش السكان في ظروف صعبة نتيجة الحصار المستمر وغياب المساعدات الأساسية، مما يعرض حياتهم للخطر يوميًا.

تفاقم الأزمة الإنسانية في الفاشر

وأوضح أن الحصار المفروض على المدنيين يمنع وصول الغذاء والدواء والمياه النظيفة، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية. كما لفت إلى وجود عدد كبير من الجرحى الذين يعانون من نقص الرعاية الطبية، خصوصًا الأطفال وكبار السن الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية أو الدفاع عن أنفسهم.

وأضاف أن توقف المساعدات الإنسانية يعرض السكان، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، لمخاطر الجوع والمرض، مؤكدًا أن الوضع لا يحتمل التأجيل.

نداء عاجل للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية

ناشد عقاد بن كوني جميع المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإنقاذ سكان الفاشر. وشدد على أن استمرار الصمت الدولي سيؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات المنقذة للحياة.

وأكد أن حماية المدنيين وتوفير الغذاء والدواء والرعاية الصحية أصبح ضرورة ملحة لإنقاذ الأرواح، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي قبل فوات الأوان.