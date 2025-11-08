عمرو يوسف يعود للقاهرة بعد الاحتفال بالعرض الخاص لفيلمه الجديد 'السلم والثعبان 2' في الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - عاد النجم عمرو يوسف للقاهرة بعد حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد السام والثعبان 2 - لعب عيال - بالعاصمة السعودية الرياض.

العرض الخاص شارك فيه المخرج طارق العريان والمنتج موسى عيسى والنجوم ظافر العابدين وأسماء جلال.



الفيلم سيتم طرحه تجاريا في دور العرض المصرية يوم 11 من نوفمبر الجاري وسيتم عرضه تجاريا في الخليج وباقي دول العالم يوم 13 من نوفمبر الجاري.



الفيلم يقدم من خلاله يوسف في إطار رومانسي مشوق شكل العلاقة الزوجية الحديث ومشاكلها وكيفيه علاجها.وكام الإعلان الرسمي الفيلم، قد حمل وجوها مختلفة لعمرو يوسف، ولقطات رومانسية أثارت إعجاب المشاهدين.

وهو من إخراج طارق العريان، وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الزوجية من تأليف أحمد حسني.

ويشارك في البطولة أسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم.

يشار إلى أن هذا الفيلم يعد التعاون الخامس بين عمر يوسف وطارق العريان، بعد ثلاثية «أولاد رزق»وحلقة «نمرة2».