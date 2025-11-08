المتحدة للرياضة تكشف عن برومو مباراة القمة بنهائى السوبر المصري (فيديو)

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري في الخامسة والنصف من مساء غد، الأحد، بتوقيت القاهرة في نهائي السوبر المصري.

وحرص البرومو على تواجد رموز لاعبى فريقى الأهلى والزمالك، على رأسهم محمد الشناوى من القلعة الحمراء وعبدالله السعيد من القلعة البيضاء داخل الهرم الأكبر وتحت أنظار الفراعنة سوف يتم حسم اللقب.

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 10:36 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك برومو مباراة القمة بين الأهلى والزمالك في نهائي كأس السوبر المحلى.

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري إسناد مباراة الأهلي والزمالك غداً إلى طاقم تحكيم تركي بقيادة خليل أوميت ميلر، فيما تقرر إسناد مباراة سيراميكا وبيراميدز المقرر لها غداً لتحديد المركزين الثالث والرابع إلى طاقم تحكيم دولي إماراتي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تمتلك أكثر من شبكة تليفزيونية حقوق بث مباريات كأس السوبر المصري 2025، ومنها مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك، بحسب ما أعلنت المتحدة للرياضة وهى:

- أون سبورت

- أبوظبي الرياضية 1

- دبي الرياضية 1

ونجح الأهلي أولا في حجز مقعده، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي الأول على سيراميكا بنتيجة 2-1، بينما تمكن الزمالك من انتزاع مكانه في النهائي بعدما تجاوز بيراميدز بركلات الترجيح.