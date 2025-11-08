العالم اليوم - مصر.. قصر عابدين يستضيف حفل "ذا جراند بول" العالمي

انتم الان تتابعون خبر مصر.. قصر عابدين يستضيف حفل "ذا جراند بول" العالمي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 نوفمبر 2025 10:28 مساءً - تستعد مصر لاستقبال حدث عالمي استثنائي، حيث يحتضن قصر عابدين التاريخي حفل "ذا جراند بول" للمرة الأولى، بحضور رفيع المستوى يضم أمراء وأميرات ووجوها معروفة حول العالم.

ويجمع الحفل بين الأناقة والفخامة والتاريخ العريق في قلب العاصمة المصرية، ويضع مصر على خريطة أشهر الاحتفالات الأرستقراطية الدولية، مؤكدا مكانتها كوجهة عالمية للثقافة والفن والتراث.

ويقام الحفل، مساء السبت، حيث ستشهد مراسم الجراند بول مشاركة للأمراء والأميرات، برعاية أمير موناكو، الأمير ألبير الثاني.

ويعد هذا الحدث الأول من نوعه الذي ينقل من موناكو إلى قصر عابدين، بمشاركة من الأسر الملكية الأوروبية، إلى جانب وزراء من مصر ودول أخرى، ونجوم هوليوود، وأبرز الأصوات الفنية والأوبرالية العالمية.

ويعد "ذا جراند بول" حدثا اجتماعيا فخما يجمع الشخصيات الملكية والنخبة العالمية في أجواء من الفخامة والترف.

ويقام الحفل في قاعات وقصور تاريخية، ويتميز بعشاء وعروض فنية حية، ورقصات رسمية تتبع بروتوكولات ملكية وإلى جانب الجانب الاحتفالي، يولي الحفل اهتماما بالأنشطة الخيرية، حيث يخصص جزء من العائدات لدعم مبادرات إنسانية وثقافية.