العالم اليوم - فتح مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية العراقية

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 07:20 صباحاً - فتحت، الثلاثاء، مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية السادسة للعراق لاختيار برلمان جديد مكون من 329 عضوا، في ظل توترات إقليمية مرتفعة وصراع على الاستقرار في البلاد.

وستبقى المراكز مفتوحة من الساعة 07:00 (04:00 ت غ) حتى السادسة مساء (15:00 ت غ)، ويتوقع أن تُعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق المراكز.

ويحق لأكثر من21 مليون شخص التصويت، بعد أكثر من عقدين من الغزو الأميركي الذي أسقط صدام حسين، وبعد سنوات من الصراع ضد تنظيم داعش.

وعلى الرغم من الانتخابات الدورية، لا تزال الديمقراطية في العراق هشة ومثقلة بالفساد وسوء الإدارة، ويشعر العديد من العراقيين بالشكوك تجاه الانتخابات.

ويشارك في الانتخابات أكثر من 7700 مرشح، مع تخصيص ربع المقاعد للنساء.

وتخطط الهيئة الانتخابية لإعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع، وسيراقب العملية مراقبون دوليون من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وشاب الحملة الانتخابية أعمال عنف، بما في ذلك مقتل المرشح السني صفاء المشهداني في بغداد الشهر الماضي.