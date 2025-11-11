نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تستعد لرمضان 2026 بمسلسل "عاليا" وأحمد صفوت ينضم إلى فريق العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل النجمة غادة عبد الرازق استعداداتها المكثفة لمسلسلها الجديد "عاليا" المقرر عرضه خلال رمضان المقبل، والذي يخرجه أحمد حسن ويكتب أحداثه المؤلف أيمن سلامة. يأتي العمل في إطار درامي اجتماعي تشويقي، ويعد من أكثر الأعمال المنتظرة للموسم الرمضاني القادم.

وفي أولى التعاقدات، انضم الفنان أحمد صفوت إلى أبطال المسلسل، فيما تواصل الشركة المنتجة مفاوضاتها مع مجموعة من النجوم الآخرين لاستكمال فريق العمل قبل الإعلان الرسمي عن بدء التصوير. يُذكر أن أحمد صفوت قدم مؤخرًا الجزء الثالث من مسلسل "أفراح إبليس"، الذي جمع نخبة من النجوم مثل صابرين، محمد عز، وهنادي مهنا، ولاقى نجاحًا كبيرًا.

يُذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "شباب امرأة"، وحققت من خلاله حضورًا جماهيريًا لافتًا، كما شاركت في السينما بفيلم "أحمد وأحمد" إلى جانب أحمد السقا وأحمد فهمي، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

مسلسل "عاليا" يعد خطوة جديدة لغادة في عالم الدراما الرمضانية، ويُنتظر أن يكون من أبرز الأعمال التي تشهدها الشاشة الصغيرة خلال رمضان 2026.

