العالم اليوم - ترامب يوجه "انتقادا مفاجئا" لفرنسا

انتم الان تتابعون خبر ترامب يوجه "انتقادا مفاجئا" لفرنسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 07:20 مساءً - وجه الرئيس دونالد ترامب انتقادا مفاجئا لفرنسا، الإثنين، باعتباره في مقابلة تلفزيونية أن واشنطن واجهت "الكثير من المشكلات مع الفرنسيين".

وسألت مذيعة شبكة "فوكس نيوز" لورا إنغراهام الرئيس الأميركي عن التحاق الطلاب الصينيين بالجامعات الأميركية قائلة: "ليسوا الفرنسيين، إنهم الصينيون. إنهم يتجسسون علينا. إنهم يسرقون ملكيتنا الفكرية".

إلا أن ترامب قاطعها قائلا "هل تعتقدين أن الفرنسيين أفضل حقا؟ سأقول لكِ، لست متأكدا من ذلك".

وأقام ترامب الذي يشنّ حربا تجارية على بكين، علاقة وثيقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تميزت بمصافحات حارة والتربيت على الظهر.

كما أن ماكرون اتصل بترامب مباشرة في سبتمبر ليخبره أنه أوقف في الشارع بسبب الموكب الرئاسي الأميركي، بينما كان في طريقه إلى اجتماع من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

لكن هذه العلاقة تخللها بعض التوتر، مثل معارضة ترامب اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، وسياسات باريس بشأن المناخ. كما ضغط الرئيس الأميركي على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي من خلال حلف شمال الأطلسي، فيما كان ماكرون جزءا من الجهود الأوروبية لكسب تأييد ترامب للدعم العسكري لأوكرانيا ضد روسيا.

وتطرق ترامب خلال مقابلته إلى السياسة الضريبية الفرنسية التي اعتبر أنها تمثل مشكلة للولايات المتحدة.

وقال ترامب: "لقد واجهنا الكثير من المشكلات مع الفرنسيين، إذ تُفرض ضرائب غير عادلة على تقنياتنا".