خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة متابعته الانتخابات : رئيس البرلمان العربي يشيد بسير انتخابات مجلس النواب المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 08:25 مساءً - أشاد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بسير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن ما شهدته اللجان الانتخابية من تنظيم دقيق ومشاركة واسعة يعكس وعي الشعب المصري وإيمانه العميق بأهمية المشاركة السياسية في بناء مستقبل وطنه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس البرلمان العربي بالقاهرة لمتابعة مجريات الانتخابات، حيث أكد "اليماحي"، أن مشاركة البرلمان العربي في متابعة العملية الانتخابية تأتي امتدادًا لنهج ثابت في دعم وتعزيز المسار الديمقراطي في الدول العربية، ومواكبة ما تشهده من تطورات نوعية لترسيخ المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي.

وأوضح رئيس البرلمان العربي، أن انتخابات مجلس النواب المصري تمثل محطة مهمة في مسار الجمهورية المصرية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما تحمله من دلالات على ترسيخ مؤسسات الدولة الحديثة وتعميق المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني.

وأشار "اليماحي" إلى أن وفد البرلمان العربي حرص خلال متابعته الميدانية لسير الانتخابات على زيارة عدد كبير من اللجان الانتخابية في مختلف المناطق، حيث لمس عن قرب حجم الإقبال الشعبي الكبير من مختلف فئات المجتمع، رجالًا ونساءً وشبابًا، مؤكدًا أن ذلك يعكس وعيًا وطنيًا راقيًا ومسؤولية عالية لدى الناخب المصري.

وأثنى "اليماحي" على الجهود التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات وما أبدته من كفاءة عالية وحرص على الشفافية والدقة في إدارة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن التنظيم المحكم داخل اللجان والإجراءات الميسّرة التي وفرتها الهيئة ساهمت في تيسير عملية التصويت في أجواء من الهدوء والنظام.

كما أشاد رئيس البرلمان العربي بالدور الوطني لرجال الأمن في تأمين اللجان ومحيطها، ما وفر بيئة آمنة ومستقرة مكّنت المواطنين من أداء واجبهم الدستوري بحرية كاملة.

ونوه "اليماحي" بأن البرلمان سيعد تقريرًا شاملًا بعد انتهاء العملية الانتخابية يتضمن ما تم رصده من إيجابيات وملاحظات بنّاءة، سيتم رفعه إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات دعمًا لجهود الشفافية والنزاهة التي تميزت بها الانتخابات المصرية.

وفي ختام كلمته، قدّم "اليماحي" باسم البرلمان العربي خالص التهاني إلى جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا على نجاح هذا "العرس الديمقراطي"، مشيدًا بما أظهره الشعب المصري من وعي ومسؤولية، متمنيًا لمصر مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.