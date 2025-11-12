الاحتلال يتوغل مجدداً بريف القنيطرة
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في ريف القنيطرة الجنوبي الواقع جنوب غربي سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا على الطريق الواصل بين قريتي أبو غارة وسويسة، ومنعت المارة من العبور.
ويأتي هذا التوغل بعد تحركات مماثلة أمس في قريتي الصمدانية والمشيرفة، في خرق متكرر لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 ولقرارات الأمم المتحدة.
وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، ويشتكى السوريون من توغلات الاحتلال نحو أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.
