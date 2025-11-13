عاجل- الحكومة: مصر تطلق مزايدة عالمية جديدة للنفط والغاز بالبحر الأحمر لتعزيز الإنتاج وجذب الاستثمارات

أحمد جودة - القاهرة - مصر تطلق مزايدة عالمية جديدة للنفط والغاز بالبحر الأحمر لتعزيز الإنتاج وجذب الاستثمارات

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إطلاق مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن البترول والغاز في أربع مناطق بالبحر الأحمر، ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

تفاصيل المزايدة الجديدة بالبحر الأحمر

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية، أن المزايدة تأتي وفق نظام استثماري يهدف إلى تحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في مناطق واعدة من البحر الأحمر، وتشمل أربع مناطق مفتوحة للتنقيب عن البترول والغاز، مع تقديم مزايا وحوافز تشجع الاستثمار وتضمن تحقيق أعلى مستويات الإنتاج والكفاءة.

أهمية المزايدة للاقتصاد والطاقة

تسعى الوزارة من خلال المزايدة إلى زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات الوطنية. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وجذب المزيد من الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط والغاز، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

آفاق الاستثمار والطاقة في مصر

تأتي المزايدة الجديدة في ظل اهتمام الدولة بطرح فرص استثمارية واعدة في قطاع البترول والغاز، وإبراز مصر كوجهة موثوقة للمستثمرين العالميين، مع التركيز على تطبيق أحدث تقنيات البحث والتنقيب والإنتاج لضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.