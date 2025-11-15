نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعد وصفها بالمجنونة".. ترامب يتهم النائبة الجمهورية غرين بالخيانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مؤيدته السابقة عضو مجلس النواب في الكونغرس مارجوري تايلور غرين خانت الحزب الجمهوري لأن آراءها أصبحت يسارية.

وكتب ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي Truth Social: "لقد خانت غرين الحزب الجمهوري بأكمله من خلال التحرك (سياسيا) نحو اليسار... باتت شخصية سياسية مزيفة آخرى".

وكان ترامب قد تبرأ في وقت سابق من مؤيدته السابقة غرين، لانتقادها سياساته قائلا إنه لن يدعمها في الانتخابات ووصفها بأنها "مجنونة".

وأعلن ترامب عن سحب دعمه للنائبة الجمهورية غرين، وفتح الباب لدعم منافس لها في ولاية جورجيا.

وتأتي تصريحات ترامب هذه ردا على المواقف الأخيرة التي أعلنتها غرين، بما في ذلك معارضتها للدعم الأمريكي لإسرائيل، وكذلك دعمها لمشروع قانون للحزب الديمقراطي في الكونغرس، يدعو إلى الكشف الكامل عن ملفات جيفري إبستين، رجل الفضائح الجنسية الأكثر إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي.

ورغم أن تايلور غرين بقيت لسنوات عدة، الداعمة الأبرز لترامب في الكونغرس، إلا أن الرئيس الأمريكي اتهمها بالميل "بعيدا جدا إلى اليسار"، معلنا أنه سيدعم منافسها في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية، قبل التجديد النصفي المقرر في نوفمبر 2026، "إذا توافر الشخص المناسب".

من جانبه، أفاد موقع Notus، نقلا عن مصادر لم يكشفها، بأن غرين ترغب في الترشح للرئاسة في انتخابات عام 2028، لأنها تعتبر نفسها ممثلة حقيقية لحركة MAGA "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" التي أسسها ترامب.

ولكن غرين تنفي وجود مثل هذه الخطط لديها.

وتجدر الإشارة إلى أن مارجوري تايلور غرين (Marjorie Taylor Greene) من مواليد 27 مايو 1974، وهي سياسية وسيدة أعمال أمريكية من ولاية جورجيا، وعضو نشط في الحزب الجمهوري.