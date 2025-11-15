نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبور سفن عملاقة من باب المندب إلى قناة السويس يؤكد عودة الأمن للممرات البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبور سفن عملاقة من باب المندب إلى قناة السويس يؤكد عودة الأمن للممرات البحرية

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن عبور سفينة حاويات عملاقة من باب المندب وصولًا إلى قناة السويس يشكل رسالة واضحة بعودة الأمن والاستقرار إلى الممرات البحرية في البحر الأحمر، بعد فترة طويلة من التوترات التي أثرت على حركة الملاحة العالمية.

رسائل عبور السفن العملاقة

أوضح رئيس الهيئة أن السفينة التي عبرت يبلغ وزنها 180 ألف طن وتحمل نحو 17 ألف حاوية، مشيرًا إلى أن مرورها من باب المندب إلى القناة يعكس استعادة المنطقة لعافيتها كممر آمن للسفن. وأكد أن هذه الرسالة الإيجابية تعزز ثقة شركات الملاحة العالمية في العودة لمساراتها الطبيعية.

تأثير الهدنة على استقرار المنطقة

أشار الفريق ربيع إلى أن الهدنة الأخيرة في غزة، بضمانة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساهمت في تهدئة الأوضاع بشكل واضح، خاصة بعد إعلان الحوثيين وقف استهداف السفن منذ بدء الهدنة، وهو ما مهّد الطريق لعودة تدريجية لحركة الملاحة دون تهديدات.

تواصل مباشر مع ربان السفينة

كشف ربيع أنه تواصل مع ربان السفينة الذي أكد عبور الممرات البحرية دون أي عقبات، موضحًا أن هذه السفينة ليست الأولى التي تمر عبر باب المندب منذ الاضطرابات، لكنها الأكبر، مما يجعل عبورها مؤشرًا مهمًا على تحسن الأوضاع الأمنية.

حوافز وتخفيضات للسفن العابرة

أكد رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة قدمت تخفيضات تصل إلى 15% للسفن التي تزيد حمولتها على 130 ألف طن، مضيفًا أن الهيئة تدرس تقديم حوافز إضافية مع تزايد حركة العبور خلال الفترة المقبلة واستمرار استقرار الأوضاع.

القناة مقابل طريق رأس الرجاء الصالح

شدّد الفريق ربيع على أن المرور عبر قناة السويس يظل الخيار الاقتصادي الأفضل مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح، الذي يزيد زمن الرحلة بنحو ثلاثة أسابيع ويرفع تكلفة الوقود والانبعاثات، ما يحمّل خطوط الشحن أعباء إضافية. وتوقع أن تشهد حركة التجارة العالمية تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2026 مع استقرار سلاسل الإمداد وعودة طرق الشحن إلى طبيعتها.