عاجل ـ خبير أمريكي: واشنطن مطالَبة بوقف تمويل الأطراف المتورطة في إبادة الفاشر

أحمد جودة - القاهرة - خبير أمريكي: واشنطن مطالَبة بوقف تمويل الأطراف المتورطة في إبادة الفاشر

شهد الملف السوداني تصعيدًا جديدًا بعد تحذيرات صريحة من خبير أمني أمريكي بارز، دعا خلالها الإدارة الأمريكية إلى التحرك الفوري لوقف تمويل ودعم الأطراف المتورطة في جرائم الإبادة الجماعية بمدينة الفاشر، محذرًا من أن الصمت أو التباطؤ قد يجعل واشنطن طرفًا غير مباشر في تفاقم الأزمة.



أكد الخبير الأمني الأمريكي مارك توث أن واشنطن تمتلك أدوات ضغط حقيقية وفعّالة يمكن أن تُحدث تحولًا ملموسًا في مسار الأحداث داخل السودان، خاصة فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب في الفاشر ومناطق أخرى. وشدد على أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول وجود أطراف «غير مُسمّاة» تشارك في تلك الجرائم لا تكفي، وأنه بات من الضروري الكشف العلني عن هذه الأطراف واتخاذ خطوات عملية لوقف تمويلها ودعمها.

تحذيرات بشأن قوات الدعم السريع

أوضح توث، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الدعم السريع كانت مصنفة في السابق كمنظمة إرهابية، ورغم ذلك تستمر — حسب تعبيره — في ارتكاب أفعال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وأكد أن هذا الواقع يستدعي موقفًا أشد صرامة من الإدارة الأمريكية لوقف الجرائم ومنع تدهور الوضع الإنساني.

دعوة إلى وقف التمويل والدعم فورًا

شدّد الخبير الأمني على ضرورة وقف أي دعم أو تمويل تتلقاه قوات الدعم السريع، محذرًا من أن استمرار وصول المساعدات أو الدعم اللوجستي يجعل الولايات المتحدة «طرفًا غير مباشر» في الأزمة الإنسانية داخل السودان. وأشار إلى أن التحرك الجاد من واشنطن قد يساهم في إنقاذ آلاف المدنيين وإيقاف التدهور الخطير في الإقليم.