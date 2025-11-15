نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: بوتين بحث مع لوكاشينكو هاتفيا بعض القضايا الدولية والطاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر بإدارة الكرملين اليوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو استعراضا خلالها بعض المسائل الدولية التي تهم الطرفين.

وأضاف المصدر: "تم خلال الاتصال كذلك، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العملية للتعاون الثنائي، بما في ذلك في مجال الطاقة ".

وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الرئيسان على إجراء المزيد من الاتصالات خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي المقبلة في بيشكيك والاجتماع التقليدي لزعماء رابطة الدول المستقلة في نهاية العام في بطرسبورغ.