أخبار عالمية

الكرملين: بوتين بحث مع لوكاشينكو هاتفيا بعض القضايا الدولية والطاقة

0 نشر
0 تبليغ

الكرملين: بوتين بحث مع لوكاشينكو هاتفيا بعض القضايا الدولية والطاقة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: بوتين بحث مع لوكاشينكو هاتفيا بعض القضايا الدولية والطاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر بإدارة الكرملين اليوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو استعراضا خلالها بعض المسائل الدولية التي تهم الطرفين.

وأضاف المصدر: "تم خلال الاتصال كذلك، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العملية للتعاون الثنائي، بما في ذلك في مجال الطاقة ".

وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الرئيسان على إجراء المزيد من الاتصالات خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي المقبلة في بيشكيك والاجتماع التقليدي لزعماء رابطة الدول المستقلة في نهاية العام في بطرسبورغ.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا