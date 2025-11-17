العالم اليوم - ألمانيا تعلن رفع القيود عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر ألمانيا تعلن رفع القيود عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 نوفمبر 2025 12:12 مساءً - أعلنت ألمانيا، الإثنين، إنهاء القيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، التي كانت قد فرضتها في أغسطس الماضي بسبب حرب غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 نوفمبر الجاري.

وأوضح كورنيليوس أن هذا القرار يستند إلى "استقرار خلال الأسابيع الأخيرة" للهدنة السارية بين إسرائيل وحركة حماس منذ 10 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وتعزيز المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد المتحدث أن الحكومة الألمانية ستعود الآن "بوجه عام إلى عملية مراجعة كل حالة على حدة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة، وستتفاعل مع أي تطورات لاحقة".

وشدد كورنيليوس على أن ألمانيا ستواصل التزامها بدعم السلام الدائم في المنطقة، وستسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة إعمار غزة.

وكانت ألمانيا، وهي ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، أعلنت تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في أغسطس، وسط تصاعد الضغط الشعبي بسبب حرب غزة.

وطال القرار الأسلحة والأنظمة التي يمكن استخدامها في غزة دون غيرها من الأسلحة، التي تعتبرها إسرائيل ضرورية للدفاع عن نفسها ضد أي هجمات خارجية.