ارتفاع قيمة الدولار

ارتفاع قيمة الدولارارتفع الدولار قليلا اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لصدور عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية بعد انتهاء الإغلاق الحكومي، على أمل أن تقدم صورة أوضح بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وكان رد فعل السوق على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعدول عن فرض رسوم جمركية على أكثر من 200 منتج غذائي خافتا، إذ قال بعض المحللين إن الخطوة لم تكن مفاجأة بسبب مشاكل تكلفة المعيشة التي تسببت فيها تلك الرسوم.

وظل الجنيه الإسترليني تحت الضغط بعد جلسة متقلبة يوم الجمعة مع انتشار التكهنات حول ميزانية الحكومة البريطانية المرتقبة في 26 نوفمبر الجاري.

وتراجع الفرنك السويسري الذي يُعتبر ملاذا آمنا من أعلى مستوى له في شهر واحد واستقر في أحدث التعاملات عند 0.7954 للدولار، بعد أن وجد دعما الأسبوع الماضي من التوتر السائد الأسبوع الماضي بسبب عمليات البيع في أسواق الأسهم العالمية.

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات أمريكية مختلفة تصدر للحصول على دلالات بشأن حالة أكبر اقتصاد في العالم، مع صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر الماضي والذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الخميس.

وقالت كارول كونج خبيرة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "لدينا فراغ في البيانات منذ أكثر من 40 يوما، لذا أعتقد أن الأسواق ستكون مهتمة للغاية بأي معلومات جديدة عن الاقتصاد الأمريكي".