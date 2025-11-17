حماة الوطن يرحب بتوجيهات الرئيس: الإرادة الشعبية صاحبة القول الفصل في اختيار ممثليها داخل «النواب»

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 02:12 مساءً - يُثمن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أحداث الانتخابات الأخيرة، والتي تأتي في إطار حرص الدولة على دعم ممارسة سياسية رشيدة، تقوم على احترام إرادة الناخبين، وترسخ لبيئة سياسية تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتنبذ أي ممارسات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية.

ويؤكد الحزب، في بيان له، إن ما جاء بتوجيهات الرئيس، يُعد خطوة هامة ورسالة واضحة تعزز مبدأ سيادة القانون، وتؤكد أن الدولة المصرية لا تتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات خاطئة خلال العملية الانتخابية، وأن كافة الجهات الرقابية والقضائية تُباشر دورها بكل حيادية ونزاهة للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان تعبيرهم الحر عن إرادتهم.

ويشير حزب حماة الوطن، إلى أن الإرادة الشعبية هي صاحبة القول الفصل في اختيار ممثليها داخل مجلس النواب، وأن الحزب يُثمن دور الناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية، معربًا عن ثقته في أن ما تتخذه الدولة من إجراءات ستسهم في منع تكرار أي ممارسات غير منضبطة في المستقبل.