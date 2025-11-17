بعد إعلان مشاركتهما في عمل سينمائي جديد.. تعرف على العمل الذي جمع بين أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور عودة الثنائي أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز، بعد إعلان خبر مشاركتهما في عمل سينمائي جديد، يحمل اسم "خلي بالك من نفسك"، للمخرج معتز التوني، ومشاركة عدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يسيطر على العمل الطابع الكوميدي.

أبطال وصناع فيلم "خلي بالك من نفسك"

ويذكر أن يشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، إلى جانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف وممثلين أجانب.

عمل جمع بين السقا وياسمين عبدالعزيز

وكان الثنائي أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز تعاونا سويًا، قبل 22 عامًا، في عمل مسرحي، وهي مسرحية "كدة أوكيه"، التي عٌرضت عام 2003، وشاركهم البطولة كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

أبطال وصناع مسرحية "كدة أوكيه"

وشارك في بطولة مسرحية "كدة أوكيه" محموعة كليرة من الفنانين، أبرزهم: شريف منير، هاني رمزي، منى زكي، أحمد السقا، ياسمين عبدالعزيز، وآخرين من نجوم الفن.