توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اعتداء ثان اليوم، في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الطريق الواصل بين قرية الصمدانية الشرقية وبلدة خان أرنبة، بعد توغلها في المنطقة باستخدام مركبتي دفع رباعي، قبل انسحابها.
كما توغلت ثلاث آليات عسكرية تابعة للاحتلال، صباح اليوم، في قرية أبو مذراة بريف محافظة القنيطرة، وأقامت حاجزًا مؤقتًا قامت خلاله بتفتيش المارة وبعض الأراضي الزراعية، قبل أن تنسحب.
وتقع قرى أبو مذراة والصمدانية الشرقية وخان أرنبة ضمن نطاق جغرافي متقارب في ريف القنيطرة، بمحاذاة خط وقف إطلاق النار، وتتعرض بشكل متكرر لعدوان الاحتلال.
ويواصل الاحتلال اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.