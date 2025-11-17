توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة

توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرةتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اعتداء ثان اليوم، في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الطريق الواصل بين قرية الصمدانية الشرقية وبلدة خان أرنبة، بعد توغلها في المنطقة باستخدام مركبتي دفع رباعي، قبل انسحابها.

كما توغلت ثلاث آليات عسكرية تابعة للاحتلال، صباح اليوم، في قرية أبو مذراة بريف محافظة القنيطرة، وأقامت حاجزًا مؤقتًا قامت خلاله بتفتيش المارة وبعض الأراضي الزراعية، قبل أن تنسحب.

وتقع قرى أبو مذراة والصمدانية الشرقية وخان أرنبة ضمن نطاق جغرافي متقارب في ريف القنيطرة، بمحاذاة خط وقف إطلاق النار، وتتعرض بشكل متكرر لعدوان الاحتلال.

ويواصل الاحتلال اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.