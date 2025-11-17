دفن 14 شهيداً مجهولي الهوية في غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة دفن 14 شهيداً كانت جثامينهم محتجزة لدى قوات الاحتلال بعد تعذر التعرف عليهم.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم، استمرار الجهود للتعرف على بقية الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال.
ودعت إلى تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة للكشف عن الجرائم المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق جثامين الشهداء الفلسطينيين التي جرى تسليمها خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن المشاهد التي رصدتها الطواقم الطبية "تفوق الوصف وتمثل انتهاكاً فاضحاً لكرامة الإنسان وحرمة الموتى".
وسلّمت قوات الاحتلال 330 جثمانًا، تم التعرف على 97 منهم فقط.
وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 266 شهيداً، و635 جريحاً.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 69,483، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 170,706، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : دفن 14 شهيداً مجهولي الهوية في غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.